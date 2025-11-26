俳優の福本莉子さんが、自身のインスタグラムを更新。25歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【福本莉子】25歳の誕生日を祝う「25歳も私らしく好きなものを沢山食べて、沢山寝て、全力でお仕事頑張りたい」福本さんは、オーバーサイズの黒いジャケットを着用し、図書館とみられる場所でポーズをとる写真を投稿。誕生日を迎えた抱負を綴っています。 福本さんは「25歳になりました！25歳も私らしく好きなも