11月24日、バラエティ番組『ウルトラタクシー』（TBS系）が放送。木村拓哉がタクシー運転手となり乗客の「行きたい」「やりたい」を叶える“夢ドライブ旅バラエティ”と題して放送され、ゲストに目黒蓮が登場。先輩、後輩の仲睦まじいやりとりがオンエアされたのだが、2人の会話がネット上で話題になっている。【写真】笑顔でスタッフに話しかけ…『ザ・ロイヤルファミリー』ロケ中の目黒蓮結婚願望が強い目黒蓮「同番組は『一夜