¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈøºêÎ¤¼Ó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡ÚGRWM¡Û¤ª¤Ç¤«¤±¥á¥¤¥¯¤ÈºÇ¶á¹¥¤­¤Ê¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£°¦ÍÑÉÊ¤â¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û ¼Ó±É»Ò¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤×¤ë¤ó¤×¤ë¤ó¡×»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´¶¿´¡ª¤¦¤ë¥Ä¥ä¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¢£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡õ¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Æ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ªJUDYDOLL/¥á¥ê¥Ï¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È 02¥¦¥©¡¼¥à¥È¡¼¥ó ÀÇ¹þ2