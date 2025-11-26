南大隅町で47匹のイセエビを密漁したとして男(30)が逮捕・送検されました。漁業法違反の疑いで逮捕・送検されたのは鹿児島市の職業不詳、城川愛仁容疑者(30)です。鹿児島海上保安部によりますと、城川容疑者は25日午前1時半ごろ南大隅町の間泊漁港の近くで漁業権を持たずに素潜りでイセエビ47匹、約18キロを密漁した疑いが持たれています。鹿児島海上保安部は城川容疑者の認否について「捜査に支障がある」として明らかに