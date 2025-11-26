デビュー11周年を迎えた4人組ロックバンド、I Don’t Like Mondays.が26日、公式サイトを更新。中国の3都市で開催予定だったツアーの中止を発表した。公式サイトでは「この度、広州・北京・上海の3都市で開催を予定しておりました【I Don’t Like Mondays. TOXIC CHINA TOUR 2025】全公演を、やむを得ない事情により中止することとなりました」と報告。「深くお詫び申し上げます」と謝罪した。「心待ちにしてくださっていたファン