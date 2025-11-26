¾¡¤Á±¿¤âÈ÷¤¨¤¿ÃæÀ¾¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò°µ´¬¤Î¡ÖÍ­½ª¤ÎÈþ¡×¤Ç¤·¤¿¡£½©¤ÎÂç³ØÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¤¬ÊÄËë¤·¡¢Âç³Ø¤ÎÉô¤Ç¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬¡¢¹â¹»¤ÎÉô¤Ç¤Ï¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄºÅÀ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÆü»ÄÎ±¤ÎÌøÍµÌé¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ºÙÀîÀ®Ìé¤È¤ÎÇË´é2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ëÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ï·è¾¡¤Ç¡¢½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Î©Ì¿´ÛÂç¤È·ãÆÍ¡£ÃæÆü¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦ÃæÀ¾À»µ±¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢