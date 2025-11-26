エア・タヒチ・ヌイは、「ブラックフライデーセール」を11月25日から12月2日まで開催する。東京/成田発着タヒチ行きのエコノミークラスが対象で、往復運賃は104,630円から。燃油サーチャージや諸税込み。搭乗期間は2026年1月16日から6月12日まで。払い戻し・変更不可。エア・タヒチ・ヌイは、東京/成田〜タヒチ線を週2往復運航している。