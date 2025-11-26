京都の南座では歌舞伎の顔見世興行を前に、恒例の「まねき上げ」が行われました。京都・南座の正面に「尾上菊五郎」と書かれた看板が掲げられます。これは、年末恒例の歌舞伎公演・吉例顔見世興行を前に、出演する歌舞伎役者の名前を書いた看板を飾る恒例行事「まねき上げ」です。公演は１２月１日から２５日までで、今年は、親子で同時襲名した八代目・尾上菊五郎さんと六代目・尾上菊之助さんの襲名披露が行われます。