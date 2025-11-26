師走を前に大阪府内で交通死亡事故が急増。警察が緊急の呼びかけです。「死亡事故が増えています。特に夜の車とバイク事故が増えていますので、引き続き安全運転でお願いします」街頭で交通安全を呼び掛ける警察官たち。警察によりますと、１１月２２日までの８日間で大阪府内で交通事故による死者が１１人と急増したことから、吉村知事は２５日に「交通死亡事故多発警報」を発令しました。今年の交通事故での死者が２５日