我妻ゆりか わがままな彼女 我妻ゆりか「わがままな彼女」がV☆パラダイスにてTV初放送される。透明感あふれる笑顔と抜群のスタイルが魅力の我妻ゆりかが、甘くて刺激的な"わがまま彼女"で男性を翻弄。春の沖縄を舞台に、彼女がいる同僚と出張先で2人きり...ちょっぴり危険な距離感に思わずドキドキ...！清楚な姿から大人っぽい表情まで、癒しと誘惑が交差する。 我妻ゆりか わがままな彼女(C)2025 TAKE SHOBO CO.,LTD. 我妻