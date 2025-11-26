現地11月26日に開催されるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節で、アーセナルと伊藤洋輝を擁するバイエルン・ミュンヘンが、前者のホームで対戦する。大注目のビッグマッチを前に、両クラブに在籍したルーカス・ポドルスキが、バイエルン公式のインタビューに応じた。ドイツ代表で130試合に出場したレジェンドは、40歳の今なお現役で、ポーランドの名門グールニク・ザブジェでプレーしている。長らく第一線で走り続