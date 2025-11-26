11月26日は語呂わせで「いい風呂の日」です。「いい風呂の日」にあわせて指宿市では、名物の砂むし温泉を支える砂掛師の伝統を継承しようと関係者を対象に初めて講習会が開催されました。温かい砂を掛けるなど砂むし温泉を支える「砂掛師」。26日、指宿市の砂むし会館砂楽で行われたのは砂掛師の講習会です。温泉施設の関係者に砂掛師の技術や接客を学んでもらおうと指宿市が初めて開きました。市内の宿泊施設で働くベテラ