ソフトバンクの牧原大成内野手（３３）が２６日に都内で行われた「ＮＰＢアワーズ」に出席した。今季はキャリアハイとなる１２５試合に出場し自身初となる規定打席に到達。打率３割４厘でパ・リーグ首位打者のタイトルを獲得したプロ１５年目が喜びを口にした。ステージに登壇した牧原大は「一生縁がないと思っていたタイトルなので大変光栄に思います」と喜びをかみしめた。今季、印象的だったシーンを尋ねられると「ＣＳで１