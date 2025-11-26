タレント・安西ひろこ(46)が26日、自身のインスタグラムを更新。芸能事務所「LIBERA」に所属することを報告した。安西は「この度『LIBERA株式会社』に所属することになりました」と報告。「多くの方々に支えて頂き新しい道を歩むことを決めました」と伝えた。「これからは大好きな美容など新たな分野にも挑戦し成長していきたいと思います」とタレント活動だけなく、美容などの分野にも挑戦する意向を示し「新しい『安西ひ