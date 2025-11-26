馬に乗って引退式典に登場した宮下瞳騎手＝26日夕、愛知県弥富市の名古屋競馬場競馬で国内女性最多の通算1382勝を誇る名古屋競馬所属の宮下瞳騎手（48）が26日夕、愛知県弥富市の名古屋競馬場で引退式典に臨んだ。今後は調教師として活動する。騎手として最後のレースに臨んだ後、馬に乗って式典に登場した。集まった観客を前に「レースを終え、ほっとした」と語った。「これからは調教師として応援をよろしくお願いします」と