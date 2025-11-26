スパイ防止法案を提出する国民民主党の玉木代表（右から2人目）ら＝26日午後、国会国民民主党は26日、党独自のスパイ防止法案を衆院に提出した。外国の利益を図る目的の活動に関する届け出制度の創設を明記。国の安全確保や政策決定のため必要なインテリジェンス（情報活動）の態勢整備や、司令塔となる行政組織の設置も盛り込んだ。首相を長とする「インテリジェンス態勢整備推進本部」を新設。国民の自由と権利への制限は必