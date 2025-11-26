巨人・リチャード内野手（２６）が２６日に都内で契約更改交渉に臨み、今季推定年俸から１６００万円増の年俸２６００万円でサインした（金額は推定）。５月にソフトバンクからトレードで加入。キャリアハイとなる７７試合に出場し、１１本塁打を放つなどポテンシャルを発揮した。「ホームラン１１本打てたことをすごく評価してもらって、あとは確実性をもう少し上げていけたらと言われたので、そこを取り組んでいきたいなと思