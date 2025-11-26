アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）１次リーグでアウェーの上海申花（中国）戦（２６日）に臨むＪ１神戸に激励の声が続々と上がっている。今節のＡＣＬＥでは、台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁に中国が猛反発し、外交問題に発展している事態を受けて、日本チームが中国で行う試合は超厳戒態勢が敷かれている。前日２５日の広島―成都戦では異様なムードの中で試合が行われ、不安視された安全面は問題