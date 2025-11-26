中国外務省は高市首相の「台湾有事」をめぐる発言に関して25日の閣議で決定した「従来の政府見解に沿っている」とする答弁書について「全く不十分だ」と批判しました。高市首相の「台湾有事」を「存立危機事態」になり得るとした国会での発言について日本政府は25日、「従来の政府見解を維持しており、見直しや再検討が必要とは考えていない」とする答弁書を閣議決定しました。これについて中国外務省の報道官は26日の会見で「全く