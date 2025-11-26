省エネや脱炭素に向けた取り組みを進めていこうと、自動車メーカーのマツダと取引先の部品メーカーらが一堂に会しました。中国経済産業局が開いた会議には、マツダの取引先のメーカーなどから約１２０人が参加しました。目的は、取引先の部品メーカーなどが省エネの知識や技術を持つ企業のサポートを受け、省エネ・脱炭素に向けた取り組みを進めることです。マツダの担