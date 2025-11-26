7人制ラグビー元日本代表の桑水流裕策さんが鹿児島市の小学校で、「タグラグビー教室」を開催しました。子どもたちは、パスのポイントなどを教わり、楽しみながらタグラグビーに挑戦しました。（仁田尾美菜アナウンサー）「子どもたちがラグビーボールを使ったパス回しに挑戦している。相手が取りやすいように優しく投げることがコツだそう」鹿児島市の小学校でタグラグビー教室を