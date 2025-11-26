弟・健太の結婚が決まり、家族みんなでその門出を喜んだ美雪。両家の仲も良く、穏やかな未来を疑いもしなかった。ところが、挙式3週間前、突然健太から「結婚式費用を貸してほしい」と相談が。両親にも頼れず、今は美雪だけが頼りだと告げる健太。60万円という大金を前に揺れる思い。家族を思う気持ちと不安の狭間で、美雪は一つの決断を迫られて…。『お金を返さない弟夫婦』第1話をごらんください。 弟夫婦の結婚が決まり、家