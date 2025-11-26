日本初開催のデフリンピックは26日に閉会式が行われ、12日間の戦いが幕を閉じました。26日午後4時半から始まった閉会式。日本選手団は、入場行進に侍ポーズで登場です。今大会「燃えろ！ALL JAPAN！」をスローガンに掲げ、史上最多のメダル51個を獲得。25日の競技最終日も、バスケットボール・女子日本代表が金メダルを手にするなど盛り上がりました。水泳では5大会連続出場の茨隆太郎選手（31）が、7個のメダルを獲得。日本開催と