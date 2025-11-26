日本ハムの生田目翼投手が２６日、エスコン内で契約を更改。５０万円増の２９５０万円（金額は推定）でサインした。今季は２５試合の登板で６ホールド、防御率２・３０。イニングまたぎなど、難しい登板も多く「（球団から）僕のポジションはみんながみんなできるポジションじゃないと言って頂きましたし、そこはちゃんと評価すると言って頂きましたけど、自分自身は勝ちパターンで１年間勝負したい。来年は死ぬ気で勝ちパター