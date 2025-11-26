◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）今年のプロ野球の表彰選手を表彰するＮＰＢアワードが２６日に行われた。２年連続３度目のセ・リーグ最多セーブ投手賞に輝いた巨人のライデル・マルティネス投手は、帰国中のためビデオメッセージ。「来年も同じ結果が出ることを期待しています。また３回目のタイトル獲得ということで、とても光栄です」と