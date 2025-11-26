平成以降、国内最大規模の市街地火災となった大分市佐賀関の今回の火災では、1人が亡くなったものの「共助」によって多くの命が救われました。一方で「住宅密集」や「空き家問題」が延焼拡大の一因になったのではないかとも指摘されています。現場を取材したFBSの児玉悠一朗記者に改めて感じたことを聞きます。■児玉悠一朗記者はい。空き家が撤去されていれば、スムーズに初期消火できたのではとの指摘がありましたが、人的