◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）巨人の大勢投手が２６日、最優秀中継ぎ投手賞に輝き、都内で行われた「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」に出席した。今季は新人時代から担ってきた守護神の座をマルティネスに託して、主に「８回」を担ってきた。今季は６２試合に登板して８勝４敗、防御率は２・