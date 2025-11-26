NEXCO中日本は11月26日、年末年始の高速道路の渋滞予測を発表しました。NEXCO中日本は、12月26日から1月4日までの東海エリアの渋滞予測について、ピークは下りが1月2日、上りが1月2日と3日になると発表しました。特に長い渋滞は、東名阪道・上りの鈴鹿IC付近で、1月3日正午ごろ、30キロ程度の渋滞が見込まれています。また、東名阪道・下りの亀山PAスマートIC付近で、12月28日と29日のいずれも午前9時ごろに20