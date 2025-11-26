◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）正力松太郎賞を授賞したソフトバンク・小久保裕紀監督は壇上で「この賞は今年のプロ野球界の発展に最も貢献した球界関係者に贈られるということで。２０２５年シーズン、同じ山を登り切った福岡ソフトバンクホークス組織全体でいただく。その結晶ではないかなと捉えております」と喜びを語った。「波乱万丈のス