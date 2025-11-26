県内ではインフルエンザが猛威を振るっていて、警報レベルを過去最も早い時期に超えて以降、さらに感染が急増しています。先週の1医療機関あたりの患者数は前の週のおよそ1.8倍に増えました。原因の一つは「変異株」とみられていて専門家は基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。県によりますと、今月23日までの1週間に県内47の医療機関から報告された患者数は、1医療機関あたり60.83人でした。過去最も早く警報レベルを超え