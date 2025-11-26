フィギュアブランド「GPSBOX」より、『ちいかわ』の「うさぎだらけフィギュア」と「モモンガだらけフィギュア」が新登場。うさぎファン、モモンガファンの方必見です！☆可愛らしい表情やスタイルのフィギュアシリーズをチェック！（写真23点）＞＞＞イラストレーター・ナガノがXで発信する漫画作品『ちいかわ』。いつも一生懸命なちいかわと、友達のハチワレ、うさぎなど、個性豊かなキャラクターたちが織りなす、楽しくて、切な