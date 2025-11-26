12年前、「餃子の王将」を展開する会社の社長を殺害した罪などに問われている暴力団幹部の男の裁判が始まり、男は「私は決して犯人ではありません」と無罪を主張しました。特定危険指定暴力団「工藤会」系組幹部の田中幸雄被告は2013年、「王将フードサービス」の本社前で、当時社長だった大東隆行さんを拳銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。現場周辺から見つかったたばこの吸い殻から検出されたDNAの型が田中被告のもの