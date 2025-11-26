女優の福原遥（27）が26日、都内で行われた「UGG銀座松屋通り」のオープニングイベントに出席した。福原は、ニットワンピースに黒のレザージャケットを組み合わせたコーデを披露。「元々すごく寒がり」と打ち明け、「UGGさんの洋服や靴は、本当に暖かくて着心地も良いところが好き。厚底ブーツも洋服に合わせやすいので、たくさん愛用させていただいています」と笑顔を浮かべた。清楚なパブリックイメージとは真逆のレザー