スタジオには気象予報士の平島さんです。本格的な雪のシーズンを前に、県内各地で準備が進んでいますね。富山市の「内山邸」では、きょう雪つりの作業が行われました。豪農の館、内山邸の庭園には、およそ1000本の庭木が植えられていて、毎年この時期に雪つり作業を行っています。今年もマツやモミジなどおよそ120本に雪つりや雪囲いを行う予定です。冬に向けての準備が進む一方で季節外れの黄砂が日本に飛来していますね。