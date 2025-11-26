巨人は２６日、日本ハムから国内ＦＡ権を行使していた松本剛外野手（３２）と選手契約を結ぶことについて合意したと発表した。発表を受け、松本がインスタグラムを更新。清宮幸、北山らとの写真を添え、古巣日本ハムファンへのメッセージを記した。▽コメントは以下。「報道にもあったように来季から読売ジャイアンツでプレーすることを決めました。迷ったらチャレンジ！！新しいところで勝負します。ファンの皆様には感