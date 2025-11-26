高市早苗首相と野党４党の党首による国会党首討論が２６日、行われた。立憲民主・野田代表は、冒頭から高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定し「存立危機事態になり得る」と国会発言し、中国側が猛反発している問題を追及した。野田代表は、米国も台湾問題について曖昧戦略をとっている中での当該発言で日中関係が悪化しているとして「国益を損なうものだ。独断専行だったのではないか。責任を感じているのか」と問うた。