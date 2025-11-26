2026年2月で閉店を迎える、名鉄百貨店の閉店セールがスタートしました。シンボルのナナちゃん人形も、ファッションショーのような演出が始まっています。 ■11/26スタート「閉店セール」歴代の制服や紙袋のコーナーも 開店から71年、名鉄百貨店の感謝を込めた「閉店セール」。菓子の詰め合わせなどの食料品から、傘や帽子といった衣料品も。最大半額のお買い得品を