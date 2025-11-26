26日に開会した大分県議会の第4回定例会。大分市佐賀関で発生した火災について、佐藤知事は国と協議して、自然災害に認定したことを報告し、被災者の生活再建に早期に取り組む決意を述べました。 佐藤知事 ◆佐藤大分県知事「大分市や関係機関と連携し、一日も早い生活再建に向け支援策の早期実施に全力をあげる」 また議員側からはこの火災に対するより一層の支援を国に求める意見書案が提案され、全会一致で可