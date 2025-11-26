シンガーソングライター Gen Kakonが、新曲「Why am I doing (what I’m doing)」を本日11月26日に配信リリースした。 （関連：【画像・映像】Gen Kakon、新曲「Why am I doing (what I’m doing)」ジャケット＆リリックビデオ） Gen Kakonは、今年3月に「愛と哀の共同体」、続く10月に「Boy, Don’t Cry」をリリース。新曲「Why am I doing (what I’m doing)」は、インディーズリリー