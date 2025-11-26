ソフトバンクの王貞治球団会長（85）が都内ホテルで開催されたNPBアワーズ2025supportedbyリポビタンDにサプライズ出席し、両リーグのベストナイン受賞者に記念盾を渡すプレゼンター役を務めた。壇上では「野球の普及・振興」を目的に自らが代表となって設立した「球心会」のPRとともに、自身が現役時代の表彰式の思い出にも触れ「選手がどんなに気分良く、胸を張って会場に来てるのかなと。自分もだいぶん昔だけど、