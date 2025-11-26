＜カシオワールドオープン事前情報◇26日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞アマチュア時代の2007年から国内男子ツアーに出場する通算20勝の石川遼が、所属先のカシオの大会で出場300試合目を迎える。この日は風が強く吹くなか、プロアマ戦で18ホールをプレー。ゲストに丁寧にゴルフを教える姿がほとんどだが、そのなかでコースコンディションの確認や調整にも励んでいた。【写真】大会ホスト石川遼×