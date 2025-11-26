２6日、ＪＲ西日本は消防や警察と連携し、踏切での事故を想定した訓練を行いました。 訓練は事故発生時における迅速な救助活動の実施を目的に約90人が参加しました。 踏切内で列車と車が接触し、乗客８人が重傷などの負傷を負った想定で行われ、救助の手順や、負傷者が複数いるときなどに設置される「現地対策本部」で情報を共有したりしました。 また、乗客をバスに乗せて移動させる手順の確認も行いました。 ■ＪＲ西日本 中