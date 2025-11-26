大分県大分市佐賀関で発生した大規模火災。避難所には現在も100人以上の人が身を寄せています。 移動式の温泉施設 駐車場には別府から運ばれた移動式の温泉施設が設置されていて初日の25日は夕方の時間帯に17人が利用したということです。26日は午前11時から午後4時まで開放されました。 移動式の温泉施設 避難生活を続ける中で気軽に入浴できるようになり、癒しとなっているそうです。 ◆入浴