広島市でインフルエンザの感染が警報レベルを超えました。２６日発表された、１１月１７日から１週間の１定点医療機関あたりの患者数は４０．０３人と、前の週の約１．７倍となり、警報レベルの基準値３０人を上回りました。また、１１月１７日から２５日までに報告された学級閉鎖などの件数は７８件に上りました。広島市のこちらの医療機関では、１１月に入りインフルエンザの患者数が急激に増えたといい、今後のさらなる感染