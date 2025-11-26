白昼堂々行われた“万引き”をカメラがとらえていました。札幌市中央区の美容室で、２万円を超えるヘアアイロンが盗まれる被害がありました。午後１時半ごろ、多くの客でにぎわう美容室。女は商品を手にとると、上着で隠すように持ち替えます。あたりをキョロキョロと見回しながらー商品を鞄にしまうような動きをして、そのまま店を出て行きました。（吉岡記者）「昼間は人通りの多い道からもはっきりと見え、比較的死角も少