昨日（25日）に熊本県阿蘇地方で発生した地震について、気象庁は「今後も、同規模、もしくはさらに強い揺れをもたらす地震が発生する恐れがある」と注意を呼びかけています。 【写真を見る】阿蘇地方で最大震度5強「さらに強い揺れ」に気象庁が注意喚起1975年の事例と“まだ戻らない” 熊本地震のひずみ 気象庁 海老田綾貴 地震津波監視課長「1週間程度、特に今後2～3日の間は最大震度5強 程度の地震に注意してください