タマネギが7割ほど高くなった一方、葉物野菜の価格は落ち着いています。農林水産省が発表した先週の野菜の平均小売価格は、平年より「タマネギ」が68％、「トマト」が46％高くなりました。「タマネギ」は夏の猛暑による高温の影響を受けて、主な産地である北海道で生育不足となり、今後も高値が続くとみられています。「ダイコン」や「ハクサイ」も平年より2割ほど高いですが、前の週に比べると価格が下がっていて、今後はさらに下