候補者２人の得票が同数となり、くじ引きで当選人を決めた茨城県神栖市長選を巡り、市選挙管理委員会は２６日、票の再点検を行い、同じ結果になったと発表した。９日投開票の市長選では、新人の元市会議長・木内敏之氏（６４）と現職の石田進氏（６７）の得票数が１万６７２４票で並び、くじ引きで木内氏が当選した。石田氏の陣営は票の再点検を求めて異議を申し立てていた。