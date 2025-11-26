香港の集合住宅で大規模な火災が発生しました。現在も燃えていて、これまでに4人が死亡し、3人が負傷しています。【映像】隣接する集合住宅にも延焼 大規模火災の様子現地時間の26日午後3時ごろ、香港北部の大埔にある集合住宅で火災が発生しました。外壁に取り付けられた竹でできた工事用の足場が激しく燃えています。火災は、建物全体に広がっているほか、隣接する集合住宅にも延焼しています。現地メディアによりますと、