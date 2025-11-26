2017年に自殺した長崎市の私立海星高2年の男子生徒＝当時（16）＝の両親が26日、いじめ防止対策推進法の改正を求める約6万4千筆の署名を衆議院文部科学委員長と参議院文教科学委員長に提出した。両親は同法の規定に反する対応を取った学校運営者らに何らかの罰則を適用できるよう改正を訴えている。学校設置の第三者委員会が18年11月に「同級生のいじめが主要因」と結論付ける報告書を作成したが、学校側は受け入れていない。